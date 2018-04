Valencia ondanks magere reeks op koers voor Champions League

Hoffenheim geeft Leipzig draai om de oren in strijd om CL-tic­kets

18:02 In de strijd om de Champions League-tickets in de Bundesliga heeft RB Leipzig een even pijnlijke als gevoelige nederlaag geleden. De runner-up van 2017 werd afgedroogd door Hoffenheim (2-5), dat over Die Roten Bullen heen wipte naar de vijfde plaats.