Valencia ontslaat trainer Marcelino

Tapia wint van Neres, Álvarez hard onderuit tegen Tagliafico

7:59 In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er in Zuid-Amerika de nodige Eredivisionisten in actie gekomen. Zo won Feyenoord-middenvelder Renato Tapia van het Brazilië van Ajax-aanvaller David Neres, terwijl Argentinië uithaalde tegen Mexico.