Valencia: ‘Straf als we duel niet zouden uitspelen na racistisch incident’

De Franse verdediger Mouctar Diakhaby ging in de eerste helft boos verhaal halen bij Juan Cala, nadat de speler van de thuisclub hem een ‘waardeloze zwarte man’ zou hebben genoemd. Diakhaby stelde de scheidsrechter en zijn ploeggenoten op de hoogte van de belediging, waarna hij van het veld liep, gevolgd door alle spelers en stafleden van Valencia.

De stand bij de onderbreking was 1-1. Na enig oponthoud hervatte de arbiter het duel. Hij zou de spelers van Valencia duidelijk hebben gemaakt dat ze mogelijk zouden worden gestraft als ze niet meer in actie zouden komen.

Diakhaby was te emotioneel om verder te spelen, Cala keerde wel terug op het veld. Volgens Valencia wilde ook Diakhaby dat er verder werd gevoetbald. ,,We zijn één met jou”, liet de clubleiding van Valencia via Twitter weten. ,,Nee tegen racisme.”