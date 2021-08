Valse start voor Hakim Ziyech in seizoen van de waarheid

Lionel Messi: ‘Het zal raar zijn als ik ooit nog tegen Barcelona moet spelen’

8:50 Lionel Messi kijkt uit naar zijn eerste speelminuten voor Paris Saint-Germain. ,,Het is een mooi team om in te spelen’', aldus de Argentijnse voetbalvedette. ,,Er is hier veel talent. Ik kijk ook uit naar het leven in Parijs.’'