Van Aanholt en Babel zien teamgenoot doordraaien: Marcão deelt kopstoot en vuistslagen uit aan teamgenoot

De tussenstand én het feit dat de tegenstander met tien man stond leek weinig reden tot woede te bieden bij Galatasaray, maar bij Marcão sloegen na ruim een uur spelen toch alle stoppen door. Hij stormde op ploeggenoot Kerem Aktürkoglu af en gaf hem een kopstoot. Vervolgens probeerde Marcão hem ook tot twee keer toe te slaan, maar die twee klappen wist Aktürkoglu af te wenden. Volgens Turkse media zou Aktürkoglu tegen Marcão hebben gezegd dat hij zijn mond moest houden. Na aandringen van de VAR bekeek de scheidsrechter de beelden en besloot vervolgens Marcão een rode kaart te geven. Zo moest ook Galatasaray met tien man verder, waarna Babel direct inviel. Aan de stand veranderde niets meer. Het bleef bij 0-2 en dus won Galatasaray de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Turkse competitie.

Het is de vraag welke sanctie de Turkse tuchtcommissie gaat opleggen aan de Braziliaanse kemphaan. Meest waarschijnlijk is dat zijn onbezonnen actie wordt beoordeeld als een vechtpartij. In dat geval krijgt hij minstens vijf duels schorsing, met een maximum van tien duels. Ook kan het worden beschouwd als gewelddadig gedrag. Dat zou een uitsluiting van drie wedstrijden betekenen.