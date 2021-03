Van Aanholt opnieuw racistisch bejegend: ‘Daarom knielen we’

De persoon die het bericht verstuurde had gewed dat Crystal Palace het eerste doelpunt van de wedstrijd zou maken. Tot zijn spijt zag hij Van Aanholt in de slotfase van het duel een grote kans missen, waardoor de wedstrijd eindigde in 0-0. Na afloop verstuurde de persoon een bericht naar de 12-voudig international van het Nederlands Elftal, waarin hij zijn onvrede niet onder stoelen of banken stak. Van Aanholt werd onder andere uitgemaakt voor ‘Aap’. De verdediger zette bij het bericht, verwijzend naar het Black Lives Matter-protest, de tekst: ,,Dit is waarom we knielen.” In de Premier League wordt nog altijd voor elke wedstrijd geknield om aandacht te vragen voor meer gelijkheid. Deze actie werd geïntroduceerd na de dood van de donkere Amerikaan George Floyd .

Voor Van Aanholt was het niet de eerste keer dat hij racistisch werd bejegend. Hij riep in augustus Instagram op om racisme van het platform te bannen: ,,Zoek het uit en doe er iets aan, want we zijn het zat!”, schreef de linksback toen na een kwetsend bericht.



De laatste maanden kwamen er in Engeland al veel meldingen binnen van spelers die via social media werden gediscrimineerd. Onder andere Wilfried Zaha, Reece James, Antonio Rudiger en Axel Tuanzebe kwamen recentelijk in het nieuws nadat zij een soortgelijk bericht ontvingen als Van Aanholt. Voor Tuanzebe, verdediger van Manchester United, was het zelfs zo erg dat hij zich genoodzaakt voelde om zijn Twitter-account te verwijderen.