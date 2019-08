Van Aanholt schiet Crystal Palace in blessuretijd naar winst op Old Trafford

Manchester United begon goed aan het nieuwe seizoen. In eigen huis werd Chelsea met 4-0 verslagen, maar een week later liep de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer tegen puntverlies op (1-1 op bezoek bij Wolverhampton). Voor The Red Devils ging het thuisduel met Crystal Palace nog goed van start en had het de beste kansen, maar geheel tegen de verhoudingen in zette Jordan Ayew na een half uur spelen Crystal Palace op een 0-1 voorsprong. De Ghanees maakte een-op-een met De Gea geen fout en schoot de bal in de korte hoek beheerst langs de Spaanse doelman. Crystal Palace kreeg in het restant van de eerste helft zelfs kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar de schade bleef voor United beperkt.

Strafschop

Haller op dreef

Sebastien Haller had een belangrijk aandeel in de 1-3 overwinning van West Ham United op Watford. De bezoekers kwamen na drie minuten op voorsprong dankzij een benutte penalty van Mark Noble, maar zagen Watford een kwartier later door een doelpunt van Andre Gray op gelijke hoogte komen. In de tweede helft stelde Haller, oud-spits van FC Utrecht en Eintracht Frankfurt, orde op zaken door twee doelpunten te maken. Zijn eerste treffers in dienst van zijn nieuwe werkgever.



Davy Pröpper zag bij Brighton-Southampton na dertig minuten zijn spits Florin Andone met rood van het veld gestuurd worden. Met een man minder leek Brighton vlak voor rust op voorsprong te komen, maar na een ingreep van de VAR werd het doelpunt vanwege buitenspel afgekeurd. Tien minuten na rust maakte Southampton via Moussa Djenepo de openingstreffer en zorgde Nathan Redmond in de blessuretijd voor de beslissing: 0-2.



In Sheffield kwam Leicester City op bezoek. Jaimy Vardy zette de bezoekers vlak voor rust op voorsprong, waarna de ingevallen Oliver McBurnie de thuisclub in de 62ste minuut op gelijke hoogte bracht. Acht minuten later schoot de eveneens net ingevallen Harvey Barnes Leicester op 1-2 en bezorgde hij zijn ploeg de eerste overwinning van het nog prille seizoen.