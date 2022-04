Van de Beek mist kelderkraker van Everton tegen Burnley

Klopp is na uitschake­ling Ajax heel beducht voor Benfica: ‘Zij weten hoe ze een resultaat moeten halen’

Trainer Jürgen Klopp van Liverpool is heel beducht voor Benfica, de tegenstander in de kwartfinales van de Champions League. De Portugese club schakelde in de vorige ronde Ajax uit en dat maakte indruk op de Duitse manager van de ‘Reds’.

4 april