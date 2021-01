Van de Beek speelt negentig minuten bij winnend United in FA Cup

Samenvatting City in finale League Cup dankzij zege op rivaal ManUnited

6 januari Dankzij twee spelhervattingen staat Manchester City op 25 april in de finale van de League Cup. Op Old Trafford was de ploeg van Pep Guardiola met 0-2 te sterk voor rivaal Manchester United. In de eindstrijd wacht Tottenham Hotspur.