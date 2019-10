Van de Donk twee keer trefzeker, Groenen wint derby van Manchester

Arsenal-coach Joe Montemurro had in de Continental Cup-wedstrijd tegen Charlton Athletic niet alleen plek voor Daniëlle van de Donk, maar ook voor de andere Nederlanders Jill Roord en Vivianne Miedema. Waar Miedema afgelopen woensdag nog vier keer scoorde in de 2-5 zege bij Slavia Praag in de Champions League, was vandaag Van de Donk weer de grote uitblinker. Honderdvoudig international Van de Donk maakte de 2-0 en 4-0. Jennifer Beattie en Beth Mead maakten de overige goals. Vorige maand won Arsenal de eerste wedstrijd in de Continental Cup ook al met 4-0, toen thuis tegen Brighton & Hove Albion, mede dankzij goals van Miedema en Van de Donk.



Miedema viel vandaag in de slotfase uit met een kuitblessure, waarvan de ernst nog niet duidelijk is. Arsenal speelt volgende week zondag de thuiswedstrijd tegen Manchester City, de koploper in de FA Women's Super League. Titelverdediger Arsenal ging vorige week met 2-1 onderuit bij stadgenoot Chelsea en mag dus in de achtervolging.