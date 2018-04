Van de Sanden met Lyon weer naar finale Champions League

Vorige week was het eerste duel op Engelse bodem in 0-0 geëindigd.

De voetbalsters van Lyon wonnen de Champions League de voorbije twee jaar en zijn op jacht naar een 'hattrick'. In 2011 en 2012 was de Franse club ook de beste in het belangrijkste Europese bekertoernooi. De finale is op donderdag 24 mei in Kiev, twee dagen voor de finale van de mannen in dezelfde stad.