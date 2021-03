Van der Hoorn en Vlap krijgen nieuwe trainer in Bielefeld

Everton blijft dankzij Richarli­son meedoen om Europees ticket

8:23 Everton blijft meedoen in de strijd om een ticket voor Europees voetbal in het komende seizoen. De club won ook de thuiswedstrijd tegen Southampton (1-0). De Braziliaanse aanvaller Richarlison maakte het enige doelpunt. Hij scoorde al in de 9de minuut, op aangeven van Gylfi Sigurdsson.