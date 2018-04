Van der Wiel verliest eerste finale Noord-Amerikaanse Champions League

Renato Sanches na lang blessure­leed terug bij Swansea

8:46 Renato Sanches is teruggekeerd bij Swansea City en kan de laatste wedstrijden van het seizoen mogelijk weer meedoen. De twintigjarige Portugese voetballer liep in januari tijdens de bekerwedstrijd tegen Notts County een hamstringblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.