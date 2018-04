Van Dijk en Wijnaldum verdedigen voorsprong tegen City

Nainggolan: Als team geloven dat we Barça pijn kunnen doen

9 april Radja Nainggolan wacht morgen met AS Roma een welhaast onmogelijke klus om ten koste van FC Barcelona de halve finales van de Champions League te bereiken. De Italianen verloren vorige week in Camp Nou enigszins geflatteerd met 4-1. ,,We moeten erin geloven dat we Barcelona nog pijn kunnen doen'', zei de Belgische international die het eerste duel miste vanwege een blessure.