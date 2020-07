Van Dijk en Wijnaldum vieren titel met fans op social media: ‘Met doorzettingsvermogen is alles mogelijk’

Wijnaldum was na de wedstrijd tegen Chelsea (5-3 winst) ruim een halfuur live op Instagram, waar zo'n 250.000 van zijn 4,4 miljoen volgers live meekeken. Daarbij konden fans van over de hele wereld live meekijken- en luisteren naar het feest in de catacomben en de prijsuitreiking op het podium. Wijnaldum gaf zijn telefoon soms ook even aan teamgenoten als Mohamed Salah en Divock Origi om zelf ook even in beeld te zijn en zijn fans live toe te spreken.

Van Dijk genoot zonder telefoon in zijn hand van de complete huldiging op The Kop, waar een podium was opgebouwd om de kampioensbeker in ontvangst te nemen. De prijsuitreiking werd omlijst met een flinke licht- en vuurwerkshow. Buiten het stadion hadden duizenden fans van Liverpool zich verzameld om ook te feesten en al tijdens de wedstrijd werd er veel siervuurwerk afgestoken boven het stadion.

Van Dijk plaatste na de wedstrijd nog een foto vanuit de spelersbus, met de kampioensbeker op de stoel naast hem. ,,Gewoon een jongen uit Breda, die Premier League-kampioen wordt. Dit is een droom die uitkomt, maar ook een kans voor mij om elk kind ter wereld eraan te herinneren dat alles mogelijk is. Hard werken en doorzettingsvermogen hebben! Laat de onwetendheid, haat of negativiteit van iemand je er niet van weerhouden de best mogelijke versie van jezelf te zijn! Dank aan mijn familie, fans, teamgenoten, de staf en al het personeel van Liverpool. Dit is voor jullie!”

Liverpool sluit de Premier League zondag af met de uitwedstrijd bij Newcastle United. Daar kan de ploeg van Jürgen Klopp het seizoen bij winst afsluiten op 99 (van een maximale 114) punten.

Bekijk hier de samenvatting van Liverpool - Chelsea (5-3) van gisteravond

Volledig scherm © AFP