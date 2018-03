Van Dijk: ijzersterk, maar niet beslissend

Door Geert Langendorff



Met hangende schouders sjokte Virgil van Dijk door de catacomben van Old Trafford. Het lawaai van de feestvierende spelers van Manchester United ging aan hem voorbij. De teleurstelling stond in zijn gezicht gekerfd. In zijn belangrijkste duel voor Liverpool sinds zijn komst in januari lukte het hem niet om zijn ploeg bij de hand te nemen. De Nederlander, gekocht voor 84 miljoen euro, zeulde het leed van de wereld met zich mee.



In het stadion waar Jaap Stam furore maakte als topverdediger en Ajax-directeur Edwin van der Sar op het ereterras zat, had Van Dijk de streekderby in het voordeel van Liverpool kunnen beslissen. Hij speelde goed, bij vlagen ijzersterk, maar gaf twee keer niet thuis. Vrij voor het doel van David de Gea kopte hij een voorzet van James Milner via zijn eigen schouder naast. Zijn aandeel bij de tweede goal van Marcus Rashford (2-0) verdiende evenmin de schoonheidsprijs.



Objectief beschouwd trof Van Dijk weinig blaam bij het verlies van Liverpool. De 16-voudig international toonde zich in woord en gebaar de leider van een verder trillerige achterhoede. Dejan Lovren, naast Van Dijk geposteerd, kon Romelu Lukaku fysiek niet de baas. Tiener Trent Alexander-Arnold speelde als rechtsback zo zwak, dat hij zich na afloop verontschuldigde bij de fans van Liverpool.



Voor Van Dijk gelden andere maatstaven. Het verwachtingspatroon ligt door zijn status als duurste verdediger ter wereld torenhoog. Tot afgelopen zaterdag voldeed hij daar tamelijk eenvoudig aan, een mispeer bij Swansea City daargelaten. Analyticus Martin Keown vergeleek hem met een Rolls Royce. Graeme Souness bekende zaterdag ‘een enorme fan’ van hem te zijn. ,,Hij maakt het verschil”, zei de anders zo kritische Schot. ,,Achterin én voorin.”



Cijfermatig voldeed Van Dijk in zijn negende optreden voor The Reds opnieuw. De Bredanaar had 61 balcontacten. Hij verstuurde 50 passes, waarvan 84 procent aankwam. Dat hij vrijwel altijd voor een voorwaartse oplossing koos en crossballen niet schuwde (10), geeft deze statistiek extra kleur. Verder won hij al zijn kopduels (5), ondernam hij 2 doelpogingen en had hij slechts 1 overtreding nodig.