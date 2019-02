Van Dijk kopt twee keer raak in drie minuten bij afslachting Watford

Sadio Mané bezorgde Liverpool op Anfield een droomstart door in de negende minuut een afgemeten voorzet van Trent Alexander-Arnold tegen de touwen te koppen. Even later deed de Senegalees dit nog eens dunnetjes over, toen hij met een briljant hakje goalie Ben Foster klopte. 2-0 was ook de ruststand, maar het was nog lang niet gedaan voor Watford.



Divock Origi zette de basisplek, die hij kreeg omdat eerste spits Roberto Firmino kampt met een lichte enkelblessure, om in een fraaie treffer, alvorens Virgil van Dijk ook nog een duit in het zakje deed met het hoofd. Het was zijn tweede treffer van het seizoen, maar de Oranje-international was nog niet klaar. Amper drie minuten later was Van Dijk zijn tegenstanders nogmaals de baas in de lucht en zo maakte de centrale verdediger voor het eerst twee doelpunten in één competitiewedstrijd voor Liverpool. Hij verdriedubbelde hiermee tevens zijn seizoenstotaal in de Premier League.