‘Van Dijk moet verkozen worden tot speler van het jaar’

Robertson is niet de enige die er zo over denkt. Samen met Sergio Aguëro, Raheem Sterling, David Silva en Mohamed Salah is Van Dijk één van de favorieten bij de wedkantoren.



,,Als het seizoen vandaag voorbij is, zou ik de prijs hem persoonlijk overhandigen”, vertelt Robertson. Het zou voor het eerst sinds 2005 zijn dat een verdediger met de prijs aan de haal gaat. John Terry kreeg toen de eer toebedeeld. Sinds 1974 is het zelfs maar vijf keer voorgekomen dat een verdediger wint. ,,De aanvallers maken natuurlijk alle doelpunten en komen meer in het nieuws, maar Virgil is fantastisch en verdient alle lof”, zegt Robertson. ,,Hij is ook zo constant. Als hij dit doorzet, is er geen enkele reden om hem de prijs niet te geven.”