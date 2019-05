Van Dijk over afwijzing Ajax: Misschien hadden ze toen wel gelijk

Virgil van Dijk bereidt zich met Liverpool voor op de Champions League-finale van zaterdag 1 juni. Tottenham Hotspur is dan in het Wanda Metropolitano in Madrid de tegenstander. De Nederlandse verdediger blikt in een groot interview met The Guardian vooruit op de finale en vertelt over de rol van Dick Lukkien in zijn carrière en zijn bijna-transfer naar Ajax.

Als PFA Player of het Year gidste Van Dijk Liverpool naar liefst 97 punten in de Premier League. Voldoende voor de titel was het niet. Die ging naar Manchester City, dat één punt meer verzamelde. Winst in de Champions League-finale zou het seizoen van The Reds toch nog een gouden randje geven. Of in elk geval een seizoen met eremetaal. Een nederlaag tegen Spurs zou een enorme domper zijn na de nederlaag in de Champions League-finale tegen Real Madrid vorig seizoen.

Quote Ik weet ook niet wat dat is, maar ik ben er wel blij mee. Als je nerveus bent, ben je steeds maar bezig geen fouten te maken. Dat beperkt je. Virgil van Dijk Dat moet de altijd zo koelbloedige Van Dijk toch ook enige spanning geven? ,,Nee. Ik ben nooit meer nerveus. De ervaring heeft me geleerd niet meer nerveus te zijn. Bij mijn debuut namens Liverpool tegen Everton (in januari 2018, red.) was ik meer opgewonden dan zenuwachtig. Ik heb mezelf daar toen ook mee verbaasd. Vorig jaar tijdens de finale tegen Real Madrid was ik ook helemaal niet nerveus. Ik had meer zoiets van: ‘We gaan ervoor'. Ik weet ook niet wat dat is, maar ik ben er wel blij mee. Als je nerveus bent, ben je steeds maar bezig geen fouten te maken. Dat beperkt je.”



,,In de loop der jaren heb ik geleerd dat er wel belangrijkere dingen zijn", zo verwijst hij kort naar een operatie aan zijn blinde darm, die klapte in 2011. ,,Daar wil ik het liever niet over hebben. Ik bleef slechte dingen eten en heb die tijd heel veel geleerd over voedsel. Het heeft me geleerd om te leven in het moment. Als zoiets gebeurt, leer je dingen enorm te waarderen. Er is veel meer in het leven dan voetbal. We hebben familie en het gaat er om gelukkig en gezond te zijn.”

Ajax

Van Dijk stelt dat hij hard heeft gewerkt voor elke stap die hij maakte, ook al verliep zijn carrière niet per se zoals gepland. Zo kreeg Ajax’ technisch directeur Marc Overmars de optie Van Dijk over te nemen van FC Groningen, maar de Amsterdammers kozen toen voor Mike van der Hoorn. ,,Misschien hadden ze toen wel gelijk. Misschien moest het zo zijn dat ze het niet met mij aandurfde. Ik wilde als jonge speler uiteindelijk de stap maken naar de topteams in Nederland, maar dat gebeurde niet. Mike deed het heel goed destijds. Het is makkelijk om nu te zeggen: ‘Wat als..?'. Die dingen gebeuren gewoon in het voetbal.”



Het zijn verstandige woorden van de centrale verdediger uit Breda, die naar eigen zeggen niet altijd zo verstandig en geduldig was. ,,Ik wilde dat dingen heel snel gingen. Toen ik bij de beloften van FC Groningen op de bank zat, ging ik verhaal halen bij coach Dick Lukkien. Ik moest er mee leren omgaan dat dingen niet altijd gingen zoals ik dat wilde. Maar ik bleef hard werken en Dick heeft het beste uit mij gehaald. Hij is een fantastische coach en hij bleef me pushen, omdat hij wist dat ik soms een beetje lui was. Hij maakte me soms boos. Het was zwaar, maar het werkte. Ik ben Dick erg dankbaar en heb nog steeds goed contact met hem.”



Volledig scherm Virgil van Dijk werd dit door de fans van FC Groningen gekozen als speler van het seizoen. © anp

Barcelona

Quote Ze waren echt fantas­tisch deze Champions Lea­gue-campagne en hebben Ajax en het Nederlands voetbal terug op de kaart gezet.” Virgil van Dijk Nu staat Van Dijk voor zijn tweede Champions League-finale op rij. Eentje die Van Dijk en consorten haalden via een knotsgekke halve finale op Anfield tegen Barcelona. Na de 3-0 in Camp Nou werd Barcelona in Liverpool met 4-0 geklopt. ,,Het was complete waanzin. Ik kon daarna helemaal niet slapen van de adrenaline. Vanaf het moment dat we bij Anfield aankwamen, voelde je dat er iets bijzonders kon gebeuren. Na de vroege goal van Divock Origi voelde je het geloof helemaal. We verdienden het volledig, we hebben geen geluk gehad. Iedereen zei dat Messi in elk geval één keer zou scoren en dat het daarmee onmogelijk zou worden voor ons, maar we hebben het gewoon gedaan.”



In plaats van een finale tegen Ajax wacht een confrontatie met Tottenham Hotspur, dat in de laatste minuut van de blessuretijd met 2-3 won dankzij Lucas Moura. ,,Ik kon het echt niet geloven. Ik heb ze (de Ajacieden bij Oranje, red.) verteld dat ze echt trots op zichzelf mochten zijn. Ze hebben het weggegeven in de tweede helft door niet hun eigen spelletje te blijven spelen. Ze waren echt fantastisch deze Champions League-campagne en hebben Ajax en het Nederlands voetbal terug op de kaart gezet.”

Volledig scherm Liverpool-spelers en -staf zingen met het publiek na de 4-0 winst op Barcelona. © AFP

Finale

Zaterdag 1 juni wacht de finale tegen Tottenham Hotspur in het Wanda Metropolitano. Nerveus is Van Dijk zoals gezegd niet. ,,Bij Liverpool is er altijd veel druk. Het zal veel pijn doen als we verliezen, maar het is niet het einde van de wereld. Het enige wat we kunnen doen is alles geven en zorgen dat we nergens spijt van kunnen hebben. We denken niet aan verliezen of het verloren kampioenschap. Het is het niet meer waard om aan te denken.”



Als Liverpool wint, speelt het de twee wedstrijden daarna om de Community Shield en de Europese Super Cup. ,,We kunnen drie prijzen in drie wedstrijden winnen. Dat is iets waar we voor gaan. We waren dicht bij de Premier League, maar we gaan nu voor de Champions League, het grote werk.”