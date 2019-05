Van Dijk over spelen tegen Messi: ‘Als wij in de aanval zijn, staat hij ergens in een hoek te chillen’

Na afloop werd de Nederlandse verdediger gevraagd of er bij Liverpool vrees is dat een dijk van een seizoen zonder prijzen wordt afgesloten. In de Premier League kijkt de club ondanks een recordaantal punten ook tegen een achterstand van een punt op Manchester City aan.



,,Daar gaan we niet over nadenken”, bezwoer Van Dijk tegenover online videoplatform DAZN. ,,We hebben een fantastisch seizoen en zullen proberen iets te winnen. Als dat niet lukt blijven we werken om het volgend jaar wel te doen.”



,,We kunnen trots zijn op onszelf”, vond Van Dijk. ,,We spelen tegen vanavond één van de beste clubs ter wereld en dat geldt met Manchester City ook voor de competitie. In beide competities zijn we nog in de race en ik denk dat veel, heel veel teams graag onze plek in zouden nemen.”



Van Dijk geeft de kansen voor Liverpool in de return nog niet op. ,,Dat doen we nooit en nu ook niet. We hebben laten zien dat we grote kansen tegen Barcelona kunnen creëren. We moeten gewoon zorgen die volgende week wél af te maken.”