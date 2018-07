Van Dijk scoort voor Liverpool tegen winnend Borussia Dortmund

De wedstrijd werd gespeeld in het Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina. Daar waren vanavond 55.447 van de 75.412 stoeltjes bezet. Virgil van Dijk maakte in de 25ste minuut de 1-0 voor Liverpool. De aanvoerder van Oranje torende boven alles en iedereen uit en kopte hard binnen. Halverwege de tweede helft maakte het Amerikaanse toptalent Christian Pulisic (19) vanaf elf meter gelijk namens Borussia Dortmund. Pulisic maakte in de 89ste minuut na een fraaie actie ook nog de winnende 2-1. Pulisic maakte in blessuretijd ook nog bijna zijn derde treffer, maar Liverpool-doelman Loris Karius keerde de bal. Hij tikte de bal echter wel recht in de voeten van Jacob Bruun Larsen, die van dichtbij eenvoudig voor de 3-1 eindstand kon zorgen.