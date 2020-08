Van Dijk tijdig hersteld voor Community Shield

Virgil van Dijk is zaterdag al inzetbaar voor Liverpool, als de kampioen van de Premier League het op Wembley opneemt tegen FA-Cupwinnaar Arsenal in de strijd om de Community Shield. Van Dijk liep dinsdag een hoofdblessure op in de oefenwedstrijd in en tegen Salzburg (2-2).

Trainer Jürgen Klopp liet al snel weten dat de hoofdwond meeviel. ,,Er zit een pleister op. Voor dit moment is het even niet leuk, maar het is verder geen probleem.” Hij kan waarschijnlijk nog niet beschikken over aanvoerder Jordan Henderson, die herstelt van een knieblessure.

Coach Mikel Arteta van Arsenal kan de van een blessure herstelde Bernd Leno weer op doel zetten. Ook aanwinst Willian, die Chelsea heeft verruild voor Arsenal, kan meedoen.

De Communty Shield is de traditionele opener van het nieuwe seizoen in Engeland tussen de kampioen en de bekerwinnaar. Het duel wordt ook altijd in Wembley gespeeld. Het stadion is zaterdag vanwege het coronavirus leeg.

Arsenal en Liverpool treffen elkaar voor de vierde keer in de strijd om deze schaal, in 1979 was de eerste keer. Toen won Liverpool met 3-1. In 1989 waren de ‘Reds’ ook winnaar (1-0). In 2002 was Arsenal de sterkste (1-0).