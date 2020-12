Van Dijk verkiest ploeggenoot Mané boven Lewandowski

Nu bij Benfica Vertonghen had negen maanden last na hoofdbot­sing tegen Ajax: ‘Pas na de lockdown was het over’

15 december Jan Vertonghen speelt sinds afgelopen zomer voor de Portugese topclub Benfica, maar heeft in een podcast van Sporza teruggeblikt op zijn teleurstellende achtste en laatste seizoen bij Tottenham Hotspur. ,,Na de botsing met Toby Alderweireld tegen Ajax heb ik nog negen maanden last gehouden. Pas na de lockdown, toen ik twee maanden rust had, ging het beter.”