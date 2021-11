Van duurste Britse voetballer ooit tot werkloze spits: Reading geeft vergeten speler een contract

Carroll speelde eerder voor Newcastle United, Liverpool en West Ham United. De ‘Reds’ betaalden op de laatste dag van de winterse transfermarkt in het seizoen 2010-2011 een bedrag van 35 miljoen pond om de spits over te nemen van Newcastle. Op dat moment was nog nooit zoveel geld betaald voor een Britse voetballer. Carroll had de ‘Magpies’ in het seizoen ervoor met zeventien doelpunten naar de Premier League geleid.