Van illegaal feest in discotheek tot verkrachtingszaak: het wangedrag van Neymar op een rij

Laat ons beginnen bij een traditie die Neymar jarenlang in ere heeft gehouden. Begin maart is de Braziliaan steevast onbeschikbaar voor zijn werkgever. De reden: carnaval in Rio de Janeiro. Tussen 2015 en 2019 miste Neymar geen enkele editie. Beelden van de feestende superster waren een zekerheid. Niet alleen kan Neymar in die periode de festiviteiten in Rio bijwonen, ook de verjaardag van zus Rafaella (25) op 11 maart is belangrijk voor hem.

Telkens slaagde Neymar erin om toevallig in die periode geblesseerd of geschorst te zijn. In 2015 en 2016 pakte hij net op tijd een rode kaart, de jaren nadien doken spierblessures op en in 2019 brak hij zelfs een beentje in zijn voet. Maar telkens was Neymar wel fit genoeg om uit de bol te gaan met carnaval en op het verjaardagsfeest van Rafaella. Vorig jaar paste hij voor de festiviteiten, ,,om de controverse te vermijden.”

Neymar op het carnaval van Rio in 2019, voorlopig de laatste keer dat hij aanwezig was.

Ondergrondse discotheek

Die wist Neymar dan wel op andere manieren te vinden, want op een feestje meer of minder kijkt hij niet. In dezelfde periode vorig jaar organiseerde de Braziliaan zijn eigen verjaardagsparty, amper twee dagen na de pijnlijke nederlaag bij Dortmund in de Champions League. Maar dat was voor Neymar en gasten slechts een voetnoot. Dresscode ‘all white’ in de chique discotheek Yoyo, gelegen onder het Parijse museum Palais de Tokyo.

Enkele weken later was het weer prijs, toen Neymar samen met een groot deel van de PSG-kern te gast was op het verjaardagsfeest van ploegmaat Mauro Icardi in het Pavillon Dauphine. Op beelden is te zien hoe Neymar er nogal prominent in bloot bovenlijf paradeert, net als Edinson Cavani en Keylor Navas. Toenmalig PSG-coach Thomas Tuchel was ‘not amused’ met de fratsen van zijn spelersgroep.

Aan het einde van dat jaar belandde een feestende Neymar opnieuw in het oog van de storm. Toen wilde hij in volle coronatijden een privé-‘minifestival’ voor maar liefst 500 genodigden organiseren in Rio. Neymar dacht met een wonderlijk plan te ontsnappen aan media-aandacht: het festival zou doorgaan in een ondergrondse discotheek, die Neymar enkele jaren geleden liet bouwen, waardoor er van geluidsoverlast geen sprake zou zijn. Ook gsm’s waren ten strengste verboden. Toch lekte het verhaal uit in de Braziliaanse pers en opende het gerecht een onderzoek.

Verkrachtingszaak

Neymars streken deed hem al eerder in de rechtbank belanden. In de zomer van 2019 was PSG hem zelfs liever kwijt dan rijk. De Braziliaan deelde eerst na de verloren bekerfinale tegen Rennes een tik uit aan een provocerende fan. Maar het was vooral een vermeende verkrachtingszaak die de ‘talk of town’ beheerste. Neymar werd door een Braziliaanse vrouw van 26 beschuldigd en aangeklaagd voor verkrachting in een hotelkamer. Volgens Najila Trindade, de vrouw in kwestie, verkrachtte Neymar haar en was hij agressief toen ze weigerde seks te hebben, waardoor ze fysieke letsels had opgelopen.

Neymar werd meermaals verhoord, maar ontkende steevast. In een Instagram-filmpje wilde hij zijn onschuld zelfs aantonen door gesprekken tussen hem en Najila te delen met de wereld. Er kwam uiteindelijk niets van de zaak, die geseponeerd werd door gebrek aan bewijs. Ironisch genoeg werd Najila drie maanden later zelf aangeklaagd door de Braziliaanse staat voor valse aangifte, laster en afpersing in de zaak tegen Neymar.

De tekst gaat verder onder de foto.

Neymar en Najila Trindade, het model dat hem beschuldigde van verkrachting.

Maar nu komt The Wall Street Journal dus met nieuwe beschuldigingen aan het adres van Neymar. In 2016 zou hij een medewerkster van sportfabrikant Nike gedwongen hebben om hem oraal te bevredigen op zijn hotelkamer in New York. Nike zette de samenwerking vorige zomer stop omdat Neymar niet wilde meewerken aan het onderzoek. Opnieuw ontkent hij de feiten formeel.

De geniale voetballer Neymar vertolkt al jaren meer een hoofdrol buiten het veld dan erop. In de Champions League liet hij dit seizoen nog zien tot welke grootse prestaties hij in staat is. Maar die staan steeds meer in schril contrast met het wangedrag ernaast.

Volledig scherm © Photo News

