Van Lampang tot Liverpool: hier voetballen onze Brabantse avonturiers

KAARTVoetballers met Brabantse roots? Je vindt ze over de hele wereld. Vincent Janssen kennen ze in Mexico als ‘El Toro’ en voor Kevin Brands is zelfs in het Thaise paradijs niet alles perfect. En buiten grote namen als Virgil van Dijk zijn er ook avonturiers als Simon Loshi, die furore maakt in Kosovo. Bekijk hieronder op de kaart waar de Brabantse voetballers spelen en lees interviews met ze terug.

Wat denk je bijvoorbeeld van Tilburger Gevaro Nepomuceno die in Roemenië op de snelweg tussen de Lamborghini’s en mannetjes op ezels rijdt en een wel heel lugubere boodschap op zijn hotelkamerdeur vond? Of van de scorende stukadoor Kevin van Veen, die alweer jaren furore maakt in de lagere Engelse proefcompetities?

Zij zijn lang niet de enige die hun koffers pakten en op zoek gingen naar het avontuur. En toegegeven, het is weer eens wat anders dan alle stadions in de Keuken Kampioen Divisie en de eredivisie. Vraag maar aan Bredanaar Alex Schalk, die alweer enkele jaren in Zwitserland voetbalt. En de eerdergenoemde Kevin Brands, zoon van Everton-directeur Marcel, die zijn geld in Thailand verdient. Maar dan wél ver van zijn gezin, dat hij amper ziet.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan, want er wordt altijd wel ergens gevoetbald. Coronacrisis of niet: Veghelaar Anthony van den Hurk ging gewoon door in Zweden. Zoals zoveel Brabanders. Lees het zelf maar.

Bekijk op de kaart hieronder waar deze en andere Brabantse voetballers terecht zijn gekomen en lees hun verhalen!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

*In ons overzicht hebben we ons beperkt tot Brabanders die op één van de twee hoogste niveaus in een land spelen. Voor toplanden als Engeland en Duitsland is een uitzondering gemaakt, vanwege de kwaliteit van die competities. Verder gaat het om spelers die onderdeel zijn van de eerste selectie, jeugdspelers behoren niet tot dit overzicht.