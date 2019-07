Van ‘t Schip en Westerhof snappen Ossenaar Janssen wel: ‘Mexico is een voetbalgek land’

Hans Westerhof had de laatste weken veelvuldig contact met de Uruguyaan Diego Alonso, sinds vorig jaar de coach van Monterrey. ,,Hij was daarvoor drie jaar lang de coach van Pachuca toen ik daar technisch directeur was, dus we kennen elkaar heel goed. Monterrey wilde in eerste instantie graag Luuk de Jong hebben en daar hebben we elkaar ook over gesproken, maar toen Luuk voor Sevilla koos kwamen ze plots bij Vincent Janssen uit. Toen heb ik ze wel verteld dat ze allebei Nederlands zijn, maar verder totaal verschillende type spitsen zijn. Daar was Diego zich ook wel van bewust, maar ze waren duidelijk op zoek naar een scorende spits. Als Vincent de vorm uit zijn AZ-jaar weer kan tonen ben ik ervan overtuigd dat hij in Mexico een succes wordt. Hij heeft voor vijf jaar getekend bij Monterrey, dus de club zal ongetwijfeld een serieus plan voor hem hebben,” zegt Westerhof, die in oktober bij Pachuca - Monterrey aanwezig zal zijn.



,,Hopelijk voor hem heeft hij tegen die tijd een basisplaats veroverd, want de competitie is afgelopen weekend al begonnen en hij zal toch langzaam gebracht worden denk ik. Ik denk dat dit seizoen voor Vincent toch vooral in het teken zal staan van fit worden en wennen aan de Mexicaanse voetbalcultuur, want daar heb je als Europese speler echt wel even tijd voor nodig. Soms speel je bij 40 graden ergens in de woestijn, dan weer ergens in de jungle en een week later weer op 2500 meter hoogte, de omstandigheden verschillen echt enorm per stad en regio. Monterrey speelt bijna altijd in het weekend en doordeweeks, dus ik verwacht dat Vincent toch veel zal gaan spelen. Hij moet het niveau zeker niet onderschatten, want het niveau en de intensiteit ligt er hoger dan in de Eredivisie. Monterrey is een fraaie stad om te wonen. Vrijwel alle grote bedrijven zitten in Monterrey, omdat het vrij dicht bij de grens met Amerika ligt, dus er zijn daar genoeg pesos te verdienen. Het geld zal er ongetwijfeld ook goed zijn voor Vincent, maar ik hoop voor hem dat het ook sportief een succes wordt.”