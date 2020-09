Van Virgil tot Verrips: dit zijn de 31 Nederlanders in de Premier League

OverzichtPrecies 47 dagen nadat de Premier League het boek over 2019/20 dichtsloeg, staat de start van 2020/21 alweer voor de deur. Morgen om 13.30 uur trapt de meest in het oog springende competitie af met Fulham - Arsenal, met Kenny Tete mogelijk als debutant op Craven Cottage. Welke landgenoten zien we dit seizoen nog meer in de Premier League? Een overzicht.

De meest in het oog springende Nederlanders in de Premier League zullen (net als vorig seizoen) vermoedelijk Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum van landskampioen Liverpool zijn. Tenminste: als Gini niet vertrekt naar het FC Barcelona van Ronald Koeman, natuurlijk. In het kielzog van de twee Oranje-sterkhouders vechten ook verdedigers Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever voor hun kansen op Anfield, al zullen zij het komend seizoen waarschijnlijk met bekerduels en/of wedstrijden in de Onder-23 moeten doen. Eervolle vermelding bij The Reds is er nog voor Pepijn Lijnders, de Nederlandse rechterhand van manager Jürgen Klopp.

Bij de (op papier) belangrijkste uitdager van Liverpool hebben we sinds kort ook een serieuze Nederlandse troef, aangezien Nathan Aké onlangs door Manchester City werd overgenomen van het gedegradeerde Bournemouth AFC. Inderdaad: wederom een verdediger, net als drie van de vier genoemde Liverpool-spelers. Én net als Philippe Sandler. De 23-jarige centrumverdediger werd door Man City vorig seizoen verhuurd aan het Anderlecht van Vincent Kompany, een dergelijk scenario is ook voor hem ook in de komende jaargang waarschijnlijker dan het scenario waarin hij veel speeltijd krijgt in het sterrenensemble van manager Pep Guardiola. Overigens is Sandler nu nog herstellende van een enkeloperatie.

Vanwege de aanwezigheid van Hakim Ziyech (en een heel bataljon aan andere topaankopen) zullen we Chelsea komend seizoen op de voet volgen. Maar naast de in Dronten geboren Marokkaans international is de Nederlandse spoeling dun, aangezien we voor Marco van Ginkel geen hoofdrol voorzien. De talentvolle Ian Maatsen (18) mocht afgelopen seizoen in het League Cup-toernooi een keer invallen en zat in de Champions League een keer op de bank, kan hij komend seizoen een volgende stap maken? En hoe zit dat met Xavier Mbuyamba, de eveneens 18-jarige ex-MVV’er die onlangs overkwam van Barcelona? Saillant: ook dít zijn twee verdedigers.

Dat geldt ook voor Timothy Fosu-Mensah, die weer helemaal fit is en in de laatste fase van het afgelopen seizoen al weer een paar keer mocht meedoen bij Manchester United. Hij krijgt komend seizoen uiteraard gezelschap van zijn landgenoot Donny van de Beek, die onlangs Ajax verliet voor The Red Devils. Krijgt de middenvelder een belangrijke rol van manager Ole Gunnar Solskjaer, samen met Paul Pogba en Bruno Fernandes op het middenveld?

Volledig scherm Steven Bergwijn gaat met Tottenham Hotspur voor een plek bij de bovenste vier. © REUTERS Van de Beek treft (als het goed is) minimaal twee keer zijn goede maatje Steven Bergwijn, die bij Tottenham Hotspur een goed eerste halfjaar kende. Sinds hij in januari overkwam van PSV scoorde hij onder meer in zijn debuut tegen Manchester City en tegen Manchester United. Voor Bergwijn is het zaak om voort te borduren op de acht basisplaatsen en zes invalbeurten die hij in zijn eerste maanden in Londen kreeg.

Ook een andere Ajacied maakte deze zomer na jaren trouwe dienst de overstap naar de Premier League, want Joël Veltman maakte een transfer naar Brighton & Hove Albion. Dat betekent voor de 28-jarige verdediger zijn eerste (en door hemzelf zo gewenste) buitenlandse avontuur. Hij voegt zich in de kuststad bij Davy Pröpper, die aan de vooravond staat van zijn vierde seizoen.

Ook bij Crystal Palace staan vooralsnog twee Nederlanders onder contract. Patrick van Aanholt is in het elftal van manager Roy Hodgson zelfs een vaste waarde, iets wat niet helemaal geldt voor Jaïro Riedewald. Afgelopen seizoen kwam hij slechts zeven keer tot een basisplaats, waarvan zes keer in de ramdrukke maanden december en januari. Kortom: als iedereen fit is, valt Riedewald buiten de boot.

Bij promovendus Fulham treffen we één Nederlander: de van Olympique Lyon overgekomen Kenny Tete. Ook Leeds United keert komend jaar terug in de Premier League, en doet dat met drie Nederlanders onder contract. Het wordt interessant om te zien welke rol de van Feyenoord overgekomen Crysencio Summerville gaat spelen. De talentvolle verdediger Pascal Struijk (21) kwam afgelopen seizoen in het Championship tot 215 minuten, en dus is het de vraag hoe vaak hij van manager Marcelo Bielsa mag opdraven op het hoogste niveau. De rol van Jay-Roy Grot (die sowieso nog maanden aan de kant staat) lijkt een kleine te worden.

Dat laatste geldt trouwens ook voor Wesley Hoedt: hij staat weliswaar nog steeds onder contract bij Southampton, maar staat op het punt om te vertrekken. Club Brugge en Anderlecht azen naar verluidt op zijn handtekening, dus het is niet de verwachting dat we hem dit seizoen op de Premier League-velden gaan zien.

Dan hebben we ook nog Anwar El Ghazi, die zich met Aston Villa klaarmaakt voor het tweede seizoen op het hoogste niveau, nadat handhaving vorig seizoen op het nippertje werd bewerkstelligd. Linksback Erik Pieters draait met Burnley al een tijdje stabiel mee in de middenmoot, terwijl Michael Verrips als reservekeeper vorig seizoen met promovendus Sheffield United een uitstekend seizoen kende, al speelde hij daarin geen hoofdrol: hij zat twaalf keer op de bank en speelde geen seconde in de Premier League.

Volledig scherm Anwar El Ghazi wist zich met Aston Villa op het nippertje te handhaven in de Premier League. © REUTERS

En verder?

In bovenstaand lijstje staan al flink wat namen die we sowieso in actie gaan zien én namen die we vermoedelijk wat minder vaak op de wedstrijdformulieren zien staan, maar er zijn nog meer Nederlanders in Engelse dienst. Zo mag Manchester City-talent Jayden Braaf (die al enkele keren meetrainde met het eerste) hopen op zijn eerste minuten. Verder keerde jeugdinternational Juan Familio-Castillo terug bij Chelsea na een verhuurperiode aan (Jong) Ajax, maar hij zal net als Dillon Hoogewerf bij Manchester United niet al te veel mogen aansluiten bij het eerste elftal. Dat zal ook het geval zijn bij Nigel Lonwijk (17) en Justin Hubner (nog net 16), twee piepjonge pareltjes die inmiddels in de jeugdopleiding van Wolverhampton Wanderers spelen. Ook voor keeper Dani van den Heuvel (die Ajax vorige maand verruilde voor Leeds) zullen het vooral speelminuten in de jeugdelftallen worden.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.