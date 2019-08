Van Wolfswinkel half jaar uit de roulatie door hersenaandoening

Van Wolfswinkel liep vorige week in de thuiswedstrijd tegen LASK Linz in de derde kwalificatieronde van de Champions League een hersenschudding op. Uit scans die in het ziekenhuis werden gemaakt kwam ook naar voren dat Van Wolfswinkel een aneurysma in zijn hersenen heeft. Dat is een uitstulping in een bloedvat van de hersenen. Dat kan leiden tot een hersenbloeding, legt de aanvaller in een videoboodschap uit.



Het aneurysma zit al langere tijd in het hoofd van Van Wolfswinkel, die een operatie moet ondergaan. Hoelang het herstel duurt, is moeilijk aan te geven. ,,Ik ben blij dat het aneurysma nu is ontdekt en niet veel later”, aldus Van Wolfswinkel, die in de tweede kwalificatieronde met een doelpunt verantwoordelijk was voor de uitschakeling van PSV.



Van Wolfswinkel speelde in Nederland voor Vitesse en FC Utrecht. In het buitenland was de 30-jarige aanvaller uit Woudenberg ook actief voor Sporting Lissabon, Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis.