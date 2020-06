Vanaf 20 juni bijna elke dag Serie A: ‘Overwinning voor Italiaanse voetbal’

Met de beker achter de rug kan de rest van de competitie worden afgemaakt, op zaterdag 20 en zondag 21 juni worden de wedstrijden ingehaald van de 25ste speelronde, de maandag erna gaat de competitie verder alsof er niets gebeurd is. Hoewel de voorzitter van Torino, Urbano Cairo, zijn twijfels heeft zijn de meeste clubs en spelers opgelucht dat er weer gespeeld wordt. ,,Het is een overwinning voor het Italiaanse voetbal", zegt Claudio Lotito, voorzitter van Lazio.



Ook Juventus aanvoerder Giorgio Chiellini kan niet wachten weer te gaan voetballen. ,,Het is absoluut een moeilijke periode geweest voor iedereen", zegt hij in een video op de site van de Gazzetta dello Sport. ,,Maar wij hebben hard getraind en zijn er klaar voor.” De meest kritische voorzitter in de Serie A, Massimo Cellino van Brescia, is verbazingwekkend stil. Hij weigerde een maand terug om zijn team weer te laten spelen, gezien het enorme aantal slachtoffers in zijn stad, Brescia is met ruim 2500 slachtoffers één van de meest getroffen gebieden in Italie, maar houdt zich nu op de vlakte.