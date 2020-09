Vanaf oktober meer fans welkom in Zwitserse stadions

Poolse internatio­nals komen VS niet uit en missen duel met Oranje

31 augustus Middenvelder Przemyslaw Frankowski en aanvaller Adam Buksa missen vrijdagavond de uitwedstrijd van de nationale voetbalploeg van Polen tegen het Nederlands elftal in de Nations League. Beide spelers worden niet vrijgegeven door hun Amerikaanse clubs Chicago Fire en New England Revolution. Bij terugkomst uit Europa zouden ze tien dagen in quarantaine moeten.