Vanaken weer de beste in België

Voor Vanaken is het de derde individuele bekroning in een jaar tijd. Begin januari kreeg hij ook al de Gouden Schoen 2018, voor de beste speler over het kalenderjaar. De spelmaker van Club Brugge is de eerste speler sinds Mbark Boussoufa (in 2009 en 2010 bij Anderlecht) die zichzelf opvolgt als de beste voetballer van de Belgische competitie.