VAR Dennis Higler voorkomt flater van arbiter Danny Makkelie bij Atlético-Club Brugge

LIVE Champions League | Firmino doet droomstart Rangers tegen Liverpool teniet

Voor de tweede week op rij is Ajax in de Champions League kansloos onderuitgegaan tegen Napoli. Na de 1-6 van vorige week werd het woensdagavond 4-2. Dat betekent dat Liverpool de Amsterdammers vanavond in Glasgow vrijwel zeker kan uitsluiten voor de Champions League-overwintering. Of biedt het Rangers van Giovanni van Bronckhorst Ajax de helpende hand?

21:26