VAR speelt hoofdrol bij overwinning Chelsea op Leicester City

Kylian Mbappé zoekt geen excuses na uitschake­ling Paris Saint-Ger­main: ‘Dit is ons maximum’

Kylian Mbappé nam geen blad voor zijn mond nadat de achtste finales voor de vijfde keer in zeven jaar het eindstation bleken te zijn voor Paris Saint-Germain. ,,Dit is ons maximum. Helaas, het is de waarheid”, zo luidde zijn bittere conclusie. ,,We moeten bij onszelf te rade gaan en terugkeren naar de orde van de dag, namelijk de strijd om de Franse landstitel.”