Veelvraat Bayern München wint ook Duitse Supercup

Omdat Bayern afgelopen seizoen zowel de landstitel als de beker pakte, mocht Dortmund als nummer twee van de Bundesliga meedingen naar de Supercup. De start van de ploeg van trainer Lucien Favre was dramatisch. Corentin Tolisso scoorde in de achttiende minuut na een perfect uitgevoerde counter, Thomas Müller maakte er na een half uur met een kopbal 0-2 van.

Borussia Dortmund herstelde zich echter goed en was vanaf dat moment de bovenliggende ploeg. Julian Brandt maakte nog voor rust de aansluitingstreffer, waarna Erling Haaland tien minuten na rust koeltjes voor de gelijkmaker zorgde. Terwijl Dortmund op zoek ging naar de winnende, deed slordig balverlies van Thomas Delaney de ploeg de das om. Kimmich ontfutselde de Deen de bal, liep goed door en kreeg de bal terug van Robert Lewandowski. Doelman Marwin Hitz redde in eerste instantie nog, maar met de andere voet gleed Kimmich de bal alsnog binnen. Direct daarna mocht Joshua Zirkzee als invaller het veld in bij Bayern.

Bayern heeft daarmee iedere prijs veroverd die er in het jaar te winnen viel. De club uit München greep met een ongeslagen reeks de landstitel en won de Duitse beker ten koste van Bayer Leverkusen. Vervolgens was Bayern oppermachtig in de Champions League, waar Paris Saint-Germain in de finale werd geklopt. Vorige week werd ook de Europese Supercup aan het rijtje toegevoegd. Sevilla, winnaar van de Europa League, werd in de verlenging verslagen.