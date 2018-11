Veerkrachtig ‘Fener’ pakt onder Erwin Koeman punt tegen Galatasaray

In het stadion van de landskampioen had Koeman een heel andere ploeg samengesteld dan in de tijd van Cocu. Aanvallender ingesteld en met de kleine Franse middenvelder Valbuena in het veld. Cocu maakte nauwelijks gebruik van Valbuena en vond hem niet fit. ,,Dat betekent niet dat ik onenigheid had met Phillip. Ik heb me altijd ondergeschikt gemaakt aan zijn manier van spelen en zijn keuzes geaccepteerd. Maar ik kan er wel anders over denken. Daarom speelde Mathieu en sommigen zullen daar verrast door zijn, maar daarom ben ik trainer, en dit is mijn voetbalvisie”, zou Koeman na afloop zeggen.