Veerman de held van St. Pauli met twee goals tegen koploper Bielefeld

4,5 jaar contract Brands dolgeluk­kig met Ancelotti als nieuwe Ever­ton-manager: ‘Een bewezen winnaar’

13:21 Carlo Ancelotti is de nieuwe manager van Everton. Dat maken The Toffees bekend. Ancelotti, die zelf vorige week werd ontslagen bij Napoli, is daarmee de opvolger van Marco Silva. De Italiaan tekent een contract voor liefst 4,5 seizoenen. Hij ligt daarmee vast tot het einde van het seizoen 2023/2024.