Veghelse promotieheld zit nog altijd in een roes: ‘En ik hoop dat die nog even duurt’

Van den Hurk stapte maandag weer op het vliegtuig terug naar Zweden, na een paar dagen in Nederland bij zijn familie te zijn geweest. Slapen bij zijn moeder in Veghel, op bezoek bij zijn oma. Maar nog in de roes die hij meenam vanuit Zweden, want daar werd de Brabantse aanvaller de held van de promotiewedstrijd van Helsingborgs. Niemand dichtte de Zweedse ploeg nog kansen toe tegen Halmstad, dat de eerste ontmoeting won in een strijd om een plek op het hoogste niveau komend seizoen. ,,Het was een beetje raar na een goed seizoen, waarin heel Zweden ons als titelfavoriet zag, moesten we toch de play-offs in", vertelt Van den Hurk. ,,We verloren het eerste duel met Halmstad thuis met 0-1 en iedereen schreef ons wel een beetje af.”