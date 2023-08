Vera Pauw ondanks WK-debuut na vier jaar weg als bondscoach Ierse voetbalsters

Vera Pauw is niet langer de bondscoach van de Ierse voetbalsters. Tijdens een bijeenkomst van de beleidsbepalers van de FAI, de Ierse voetbalbond, is besloten het aflopende contract van Pauw niet te verlengen.

De bondscoach leidde het land voor het eerst naar het WK, maar dat bleek dus niet voldoende om contractverlenging te krijgen. De voetbalsters strandden in de groepsfase van het toernooi dat Australië en Nieuw-Zeeland organiseerden. Tegen Nigeria speelde Ierland gelijk (0-0), maar Canada (2-1) en Australië (1-0) waren te sterk.

Eind juli gaf Pauw al aan dat ze duidelijkheid wilde over haar aflopende contract. Niet alleen vanwege haar zelf, maar ook vanwege de speelsters. ,,Volgens mij hebben we een fantastische band in het team. Dat hebben we de afgelopen vier jaar laten zien", zei de bondscoach toen.

Een maand later heeft ze haar duidelijkheid gekregen: geen contractverlenging. ,,We willen Vera namens de voetbalbond bedanken voor haar harde werk en commitment in de afgelopen vier jaar. We wensen haar het allerbeste voor de toekomst”, schrijft FAI-baas Jonathan Hill in een reactie. ,,Zeker gezien de rol die zij heeft gespeeld in het behalen van het WK, waar onze vrouwen geschiedenis schreven en een land hebben geïnspireerd.”

Ongewenst gedrag

Vlak voor de start van het WK kwamThe Athletic met een artikel dat een aantal speelsters en stafleden van Houston Dash haar anoniem beschuldigden van ongewenst gedrag. Zij zou volgens dat verhaal speelsters hebben aangesproken op hun gewicht. Dat weersprak Pauw pertinent. ,,Het komt van een paar anonieme speelsters en hoe verdedig je je tegen een leugen? Daar kan ik niet van winnen, dat is nu duidelijk. Ik moet ermee leven en ik ben bang dat dit me mijn hele leven blijft achtervolgen.”

De 60-jarige Pauw leidde het land sinds 2019. Ze was eerder ook bondscoach van Oranje.