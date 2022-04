Verdachte opgepakt in zaak mishandeling PSG-speelster Hamraoui

Diallo en Hamraoui, concurrenten van elkaar voor dezelfde positie bij de club uit Parijs, zaten na een feestje op 4 november vorig jaar samen in een auto. Twee gemaskerde mannen hielden het voertuig aan en trokken Hamraoui uit de auto, om haar vervolgens met ijzeren staven op haar benen te slaan. Diallo werd eerder in het onderzoek aangehouden voor mogelijke betrokkenheid, maar werd daarna zonder aanklacht weer vrijgelaten.



,,Het is ons niet bekend dat een vriend van Diallo in hechtenis is genomen”, liet de advocaat van Diallo weten. ,,Aminata wil meer dan wie ook dat de waarheid naar boven komt in deze zaak.”