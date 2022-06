Verhoor Blatter uitgesteld wegens gezondheidsklachten: ‘Niet in staat te antwoorden’

,,Hooggerechtshof, ik voel mij niet goed. Ik heb een klacht die steeds terugkomt en dan kan ik niet goed ademen”, zei de 86-jarige Blatter bij aanvang van het proces bij de rechtbank in Bellinzona. ,,Ik ben niet in staat om te antwoorden.”

Blatter en Platini staan terecht voor een verdachte transactie uit 2011. Ze riskeren tot vijf jaar cel voor fraude, oneerlijk bestuur, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Het proces loopt tot 22 juni. Omstreeks 8 juli wordt een uitspraak verwacht.



Blatter was bij aankomst bij de rechtbank in het Zwitserse Bellinzona nog hoopvol op een voor hem goee uitkomst. ,,Ik heb er alle vertrouwen in en heb een goed humeur. Dit gaat twee weken duren, dus het is belangrijk dat ik een goed humeur heb voor de eerste dag. Ik weet dat ik niets heb gedaan dat tegen de wet zou zijn”, zei hij.