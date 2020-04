Verloofde van vermoorde Khashoggi: ‘Stop de overname van Newcastle’

Het vermoeden bestaat dat Bin Salman in 2018 de opdracht gaf tot het plegen van de moord op de kritische Khashoggi. Saoedi-Arabië ontkent ten stelligste dat de prins betrokken was bij de koelbloedige afrekening op het consulaat in Istanboel. De openbaar aanklager in het land vond geen bewijs tegen personen rond de prins. Wel werden vijf anderen in een proces ter dood veroordeeld.