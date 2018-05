Vermaelen en broers Lukaku kunnen nog niet voluit gaan

Kroos krijgt rust en mist oefenwed­strij­den Duitsland

13:50 De Duitse bondscoach Joachim Löw gunt Toni Kroos een paar vrije dagen. De middenvelder veroverde zaterdag in Kiev met Real Madrid voor het derde jaar op rij de Champions League, door Liverpool in de finale met 3-1 te verslaan. Kroos hoeft zich pas zaterdag te melden in het trainingskamp van de 'Mannschaft' in Zuid-Tirol.