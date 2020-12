Vermoeden van hersenschudding? Extra wissel in het voetbal

Zaterdag tegen Bayern Er gaat niets boven Bosz in Bundesliga: 'Dat je nu eerste staat is wel uniek’

15 december Peter Bosz pakte gisteren met Bayer Leverkusen de koppositie in de Bundesliga, nadat Hoffenheim met 4-1 werd verslagen. En dat terwijl belangrijke spelers afgelopen zomer vertrokken. Bosz: ,,Ze zeggen hier: Leverkusen is 60 Scorerpunkte kwijt. Als je dan nu eerste staat, is dat wel uniek.’’