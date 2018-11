Vernieuwd Duitsland aast op eerherstel

,,Degradatie in de Nations League betekent niet direct het einde van de wereld'', zegt teammanager Oliver Bierhoff. ,,Maar 'Jogi' was vrijdagavond wel geïrriteerd toen hij naar bed ging'', aldus Bierhoff over bondscoach Löw, die via een livestream zag dat Oranje in Rotterdam met 2-0 won van wereldkampioen Frankrijk. Daardoor degradeert Duitsland naar de B-divisie en dreigt de wereldkampioen van 2014 zelfs geen groepshoofd te worden bij de loting voor de EK-kwalificatie van volgend jaar.



,,Het was jammer dat Frankrijk er zo weinig aan deed. Maar we moeten de schuld bij onszelf zoeken. Het is nooit goed als je van andere landen afhankelijk bent'', aldus Bierhoff. ,,Blijkbaar moet je eerst de bodem aanraken voordat je weer omhoog kan klimmen. Het symboliseert het slechte jaar dat we beleven.''



Onder leiding van Löw, sinds 2006 bondscoach, veroverde de 'Mannschaft' in 2014 de wereldtitel. Een nieuwe lichting topspelers diende zich vorig jaar al weer aan op het toernooi om de Confederations Cup, dat de Duitsers ook wonnen. Toch hield Löw op het WK in Rusland grotendeels vast aan de 'oude' garde. Dat bleek een misrekening, want Duitsland maakte een uitgebluste indruk en moest al na drie wedstrijden naar huis. De bondscoach bleef ondanks een stortvloed aan kritiek zitten, maar na de zware nederlaag vorige maand tegen Oranje (3-0) besefte Löw dat hij zijn ploeg moest vernieuwen.



Zo gaf hij eindelijk Leroy Sané een kans, de vleugelspits die bij Manchester City zo vaak excelleert, maar in het Duitse elftal slechts sporadisch aan bod kwam. ,,Het lijkt wel weer een beetje op de Confederations Cup met al die nieuwelingen'', zegt Bierhoff. ,,'Jogi' wil zo voor nieuwe impulsen zorgen.'' In het duel met Oranje staat voor de Duitsers meer dan alleen prestige op het spel. De kans is groot dat ze alleen aan een zege genoeg hebben om groepshoofd te worden bij de EK-kwalificatie. Bierhoff: ,,We willen dit teleurstellende jaar in ieder geval positief afsluiten.''