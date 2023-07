Verslaving, misbruik en torenhoge verwachtingen: Engels international Dele Alli openhartig over problemen

Voetballer Dele Alli (27) heeft in een emotioneel interview met oud-Manchester United speler Gary Neville een boekje open gedaan over zijn traumatische jeugd en zijn verslaving aan slaappillen. De voetballer werd een gouden loopbaan voorspeld na zijn stormachtige doorbraak bij Tottenham Hotspur in 2015, maar is al enkele jaren uit de top van het voetbal verdwenen.

Dele Alli brak in het seizoen 2015-2016 door bij Tottenham Hotspur, waar hij als 19-jarige razendsnel een basisplaats bemachtigde onder coach Mauricio Pochettino. In zijn debuutseizoen scoorde hij tien keer voor de ploeg uit Londen en gaf hij negen assists. Het leverde hem de prijs voor het beste talent van het jaar op, en velen zagen in hem een toekomstige wereldspeler.

Zijn goede optredens leverden hem een plek op bij de selectie van Engeland voor het WK van 2018, waar hij scoorde in de kwartfinale tegen Zweden en een basisplaats had in de halve finale tussen Engeland en Kroatië.

In Nederland kennen we Alli uit de halve finale van de Champions League tussen Ajax en Tottenham Hotspur in 2019, waar hij in de slotseconden van de wedstrijd de assists gaf op het doelpunt van Lucas Moura. Ajax liep door dit doelpunt de finale mis. In totaal speelde Alli 269 wedstrijden voor de Spurs.

Inmiddels haalt de 37-voudig international van Engeland al een paar seizoenen niet het niveau dat van hem werd verwacht. Na wat problemen met blessures raakte hij op het tweede pad bij Tottenham en werd hij uitgeleend aan Everton en Besiktas. In Turkije raakte de speler zwaar geblesseerd, waardoor hij een operatie moest ondergaan.

Slaappillen

In het interview met Neville, dat verscheen op diens Youtube-kanaal The Overlap, vertelt Alli dat hij net terug is uit een afkickkliniek. De 37-voudig international was verslaafd aan slaappillen en liet zich daarom zes weken opnemen. ,,Toen ik terugkeerde uit Turkije was ik mentaal niet op orde”, vertelt hij. ,,Voor de buitenwereld leek het alsof ik het gevecht aan het winnen was: lachen, trainen en laten zien dat ik gelukkig ben. Maar ik was keihard aan het verliezen. Soms nam ik op een vrije dag om elf uur 's ochtends al slaappillen, zodat ik aan de realiteit kon ontsnappen.”

Alli vertelde dat trauma's uit zijn jeugd hem achtervolgden. Zijn biologische moeder was alcoholist en op zes-jarige leeftijd werd hij door een vriend van haar misbruikt. Ook dealde hij als achtjarige al drugs. Op zijn twaalfde werd Alli geadopteerd. Met zijn biologische ouders wil hij geen contact meer. Het verhaal leidde tot tranen bij de 48-jarige Neville, die het interview ‘het meest emotionele en moeilijke, maar inspirerende gesprek’ van zijn leven noemde.

,,Het is moeilijk om één exact moment aan te wijzen waarop het misging”, vertelt Alli. ,,Maar toen ik 24 was, staarde ik letterlijk in de spiegel en vroeg ik me af of ik niet kon stoppen met voetballen. Die gedachte deed me veel pijn, en dat was ook iets wat ik moest dragen.”

Zijn huidige werkgever, Everton, reageerde positief op zijn beslissing de verslaving te doorbreken en zijn mentale welzijn te verbeteren, aldus Alli. ,,Sean Dyche (de trainer van Everton, red.) en de club stonden honderd procent achter me. Ik ben de club eeuwig dankbaar.”

Aankomend seizoen hoopt Deli Alli weer de weg omhoog te vinden bij Everton, dat afgelopen seizoen ternauwernood ontsnapte aan degradatie uit de Premier League: ,,Ik weet wat ik kan op het veld en nu heb ik het gevoel terug. Maar ook naast het veld wil ik mensen inspireren met mijn ervaringen.”