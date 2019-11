Vertonghen mist EK-kwalificatiewedstrijden van Rode Duivels

Video Genade voor Son: geen schorsing na beenbreuk Gomes

18:42 Heung-min Son kreeg zondagavond rood voor zijn tackle waarbij Everton-middenvelder André Gomes zijn been brak, maar de Zuid-Koreaanse aanvaller van Tottenham Hotspur is vrijgesproken en zal geen schorsing krijgen. Volgens de commissie was er geen sprake van opzet en is Son onterecht van het veld gestuurd.