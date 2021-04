Vertrekkende Nagelsmann bereikt bekerfinale met RB Leipzig

Na ruim 90 minuten stond het 0-0 en moest er worden verlengd. Leipzig had het overwicht gehad in Bremen, maar doelpunten waren uitgebleven. Christopher Nkunku raakte in de tweede helft de paal en er waren in de slotfase kansen voor Yussuf Poulsen en Dani Olmo. Bremen dacht in de eerste helft een strafschop te krijgen, maar nadat de scheidsrechter op aandringen van de VAR de beelden had bekeken, herriep hij de beslissing.