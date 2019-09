Vervloekte Neymar snoert fans de mond met fraaie omhaal in blessuretijd

Gehaat, vervloekt en uitgefloten. Hoe de PSG-aanhang over Neymar dacht, was al enige tijd duidelijk. Dat de Braziliaan deze zomer koste wat kost wilde terugkeren bij FC Barcelona maakte hem tot persona non grata in Parijs. Dat de vedette tijdens zijn langdurige blessure afgelopen seizoen vaak in Brazilië was te vinden, deed zijn populariteit al geen goed.



In de eerste vier competitieduels hield Thomas Tuchel Neymar nog op de bank. Desalniettemin toonden de fans toen al spandoeken met onvriendelijke teksten die gericht waren aan de aanvaller. Hij maakte vanavond tegen Strasbourg zijn eerste minuten van het seizoen.



De bevrijdende goal van Neymar was bijzonder fraai. Na een voorzet Abdou Diallo vanaf de linkerflank werkte Neymar de bal met een omhaal met links, via de binnenkant van de paal, in het doel. Niet veel later leek Neymar ook voor de 2-0 te zorgen, maar dat doelpunt werd afgekeurd.