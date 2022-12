VfB Stuttgart kiest voor ervaren Bruno Labbadia als nieuwe trainer

De afgelopen weken had assistent-trainer Michael Wimmer diens taken waargenomen. In oktober werd ook Alfred Schreuder aan VfB Stuttgart gelinkt, maar de coach van Ajax gaf al snel aan daar geen interesse in te hebben. ,,Ik werk bij een fantastische club", zei hij toen over Ajax.



Labbadia (56) heeft een contract ondertekend bij de club uit de Bundesliga tot de zomer van 2025. ,,VfB is niet zomaar een club voor mij. Ik heb hier drie jaar doorgebracht in een zeer belangrijke fase van mijn trainerscarrière en wil er nu aan bijdragen Stuttgart voor de Bundesliga te behouden”, zei Labbadia, die tussen 2010 en 2013 trainer was bij de ‘Schwaben’.